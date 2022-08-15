В Финляндии на одной из самых популярных достопримечательностей туристов-россиян встречают под гимн Украины

У столетней дамбы на реке Иматранкоски в Финляндии россиян встречают под гимн Украины. Так, город Иматра выражает протест против российского вторжения.

Обычно открытие почти столетней дамбы реки происходит под музыку финского композитора Яна Сибелиуса. Но вместо этого звучит украинский гимн.

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Гимн Украины звучит в одной из самых популярных достопримечательностей Финляндии

С конца июля город Иматра начал шоу по исполнению государственного гимна Украины в знак протеста против российского вторжения,

– говорится в сообщении.

Дамба на реке Иматранкоски – это популярная достопримечательность, особенно среди российских туристов. Даже императрица Екатерина Вторая посетила Иматранкоски в 1772 году.

В соседнем городе тоже звучит украинский гимн

В Лаппеенранте каждый вечер звучит украинский национальный гимн над городской ратушей с видом на торговые центры, популярные среди российских туристов.

Цель состоит в том, чтобы выразить решительную поддержку Украине и осудить агрессивную войну,

– мэр города.

Финляндия имеет общую 1300-километровую восточную границу с россией. Страна готовится ограничить туристические визы для граждан страны-агрессора.

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