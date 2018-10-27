Популярной российской группе "Две Маши" запретили въезд в Украину: известно почему

Украинские пограничники не пустили в Украину и запретили на 3 года въезд в страну солисткам российской группы "Две Маши" Марии Гайтун и Марии Зайцевой.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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Утром 27 октября, во время контроля поезда "Москва – Кривой Рог", в одном из вагонов пограничники обнаружили гражданок РФ – солисток группы "Две Маши". Россиянки Гайтун и Зайцева планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове вечером,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения дополнительного контроля стало известно о том, что артистки неоднократно посещали оккупированный Крым, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь".

На полуострове российские музыкантки давали концерты и снимали свои клипы.

Кто такие "Две Маши"?

Это российская музыкальная группа. Ее участницы – россиянки Мария Гайтун и Мария Зайцева. Группа основана в 2016 году. В мае этого же года у группы вышел первый альбом, который уже через сутки возглавил рейтинг iTunes. В 2017-м исполнительницы выступили на концерте, посвященном вручении премии RU TV, и приняли участие в съемках популярного российского реалити-шоу "Дом-2" с песней "Босая".



