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      Конфликт в Азовском море: представителям российской делегации запретили въезд в Украину

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      Представителям российской делегации запретили въезд в Украину
      Представителям российской делегации запретили въезд в Украину / Фото из открытых источников

      Государственная пограничная служба запретила въезд на территорию Украины членам российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

      Соответствующий запрет касается главы делегации Игоря Рулева и еще двух ее членов.

      Читайте также: Обострение в Азовском море: Киев требует жестких санкций против РФ

      Как пояснил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, Рулеву и еще двум россиянам запретили въезд в Украину сроком на три года за незаконный въезд во временно оккупированный Крым, информирует "Радио Свобода".

      Представителей российской делегации проинформировали о запрете во время пограничного контроля, когда они улетали рейсом в Стамбул.

      23 октября в Киеве начала работу сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, однако она так и не закончила работу.

      24 октября заседание комиссии сорвал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, заявив, что глава российской делегации Игорь Рулев незаконно посещал аннексированный Россией полуостров.

      Смотрите видео эмоциональной речи Рефата Чубарова на заседании 30-й сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море:

      ЧТО ИЗВЕСТНО О КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Скандал Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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