17:27
27 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
      Вєсті Кремля
      21:31, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму
      Вєсті.UA
      20:44, 26 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Конфлікт в Азовському морі: представникам російської делегації заборонили в'їзд в Україну

      2501 Читать новость на русском
      Представникам російської делегації заборонили в'їзд в Україну
      Представникам російської делегації заборонили в'їзд в Україну / 24 Канал

      Державна прикордонна служба заборонила в'їзд на територію України членам російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі.

      Відповідна заборона стосується голови делегації Ігоря Рульова та ще двох її членів.

      Читайте також: Загострення в Азовському морі: Київ вимагає жорстких санкцій проти РФ

      Як пояснив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, Рульову ТА ще двом росіянам заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки через незаконний в'їзд в тимчасово окупований Крим, інформує "Радіо Свобода".

      Представників російської делегації поінформували про заборону під час прикордонного контролю, коли вони відлітали рейсом до Стамбула.

      23 жовтня у Києві розпочала роботу сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, проте вона так і не закінчила роботу.

      24 жовтня засідання комісії зірвав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, заявивши, що глава російської делегації Ігор Рульов незаконно відвідував анексований Росією півострів.

      Дивіться відео емоційної промови Рефата Чубарова на засіданні 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі:

      ЩО ВІДОМО ПРО КОНФЛІКТ МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Держприкордонслужба Конфлікт в Азовському морі Скандал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 26 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук