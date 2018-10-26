Конфлікт в Азовському морі: представникам російської делегації заборонили в'їзд в Україну

Державна прикордонна служба заборонила в'їзд на територію України членам російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі.

Відповідна заборона стосується голови делегації Ігоря Рульова та ще двох її членів.

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Як пояснив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, Рульову ТА ще двом росіянам заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки через незаконний в'їзд в тимчасово окупований Крим, інформує "Радіо Свобода".

Представників російської делегації поінформували про заборону під час прикордонного контролю, коли вони відлітали рейсом до Стамбула.

23 жовтня у Києві розпочала роботу сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, проте вона так і не закінчила роботу.

24 жовтня засідання комісії зірвав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, заявивши, що глава російської делегації Ігор Рульов незаконно відвідував анексований Росією півострів.

Дивіться відео емоційної промови Рефата Чубарова на засіданні 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі:

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