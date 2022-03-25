Попытка Баку усидеть на 2 стульях – Турции и России, – Семиволос о соглашениях Азербайджана

Перед началом российского вторжения в Украину Азербайджан подписал с Россией соглашение о союзнических отношениях, а летом ратифицировали декларацию с Турцией. Вероятно, так Баку хочет обезопаситься с 2 сторон.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал президент Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он отметил, что, вероятно, при поддержке России Азербайджан хочет решить вопрос Нагорного Карабаха.

Читайте на сайте Россия начала блокировать СМИ Азербайджана, которые говорили правду о войне в Украине

Баку хочет обезопасить себя от россиян

По словам Семиволоса, соглашение, которое подписали Баку и Москва 22 февраля, очень странное. Моментами оно ни о чем, а иногда формирует союз, в том числе военно-политический.

По мнению эксперта, это продукт компромиссов и желание Баку проскочить в сложной ситуации, особенно во время обострения атмосферы в преддверии войны России с Украиной. Впрочем, очевидно, что это соглашение мало дает Азербайджану с точки зрения дополнительной защиты или преимуществ.

"Это попытка Баку усидеть на 2 стульях. То есть с одной стороны есть Шушинская декларация с Турцией, которая уже подписана и ратифицирована в парламентах. А с другой – правительство Азербайджана считает, что они обезопасили себя от россиян", – отметил Семиволос.

Вопросы Нагорного Карабаха

. Шушинская декларация – союзническая декларация по двустороннему сотрудничеству Турции и Азербайджана, подписанная 15 июня 2021 года. В нем отражены важные вопросы: политические, экономические, торговые отношения, сотрудничество в оборонной промышленности и взаимная военная помощь, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора.

Он также отметил еще один важный момент – в Баку есть партия, которая считает, что Россия сможет помочь Азербайджану решить вопрос Нагорного Карабаха таким образом, который хочет Баку. Однако, по его мнению, этого ожидать не следует.

"Я считаю, что это ошибочное представление. Впрочем, пока видим попытки (власти Азербайджана – 24 канал) нащупать и посмотреть, как все это будет работать", – отметил Семиволос.

Семиволос рассказал о соглашении, которое подписали Баку и Москва: смотрите видео

Конфликт в Нагорном Карабахе: что известно