Таку думку в ефірі 24 каналу висловив президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він зазначив, що ймовірно за підтримки Росії Азербайджан хоче розв'язати питання Нагірного Карабаху.
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Баку хоче убезпечити себе від росіян
За словами Семиволоса, угода, яку підписали Баку та Москва 22 лютого, дуже дивна. Моментами вона ні про що, а подекуди формує союз, зокрема військово-політичний.
На думку експерта, це продукт компромісів та бажання Баку "проскочити" в складній ситуації, особливо під час загострення напередодні війни Росії з Україною. Втім очевидно, що ця угода мало дає Азербайджану з точки зору додаткового захисту або переваг.
"Це спроба Баку всидіти на 2 стільцях. Тобто з одного боку є Шушинська декларація з Туреччиною, яка вже підписана та ратифікована в парламентах. А з іншого – уряд Азербайджану вважає, що вони убезпечили себе від росіян", – зазначив Семиволос.
Питання Нагірного Карабаху
Він також зауважив ще один важливий момент – у Баку є партія, яка вважає, що Росія зможе допомогти Азербайджану розв'язати питання Нагірного Карабаху в той спосіб, який хоче Баку. Однак, на його думку, цього очікувати не слід.
"Я вважаю, що це хибне уявлення. Втім поки бачимо спроби (влади Азербайджану – 24 канал) намацати й подивитися, як все це працюватиме", – зазначив Семиволос.
Семиволос розповів про угоду, яку підписали Баку та Москва: дивіться відео
Конфлікт у Нагірному Карабасі: що відомо
- Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією щодо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть. Він спалахнув з новою силою у вересні 2020 року. Протягом 2 місяців тривали активні бойові дії.
- У листопаді того ж року країни за участі Росії підписали угоду про перемир'я. В Єревані цей крок назвали капітуляцією. У Вірменії тоді спалахнули масові протести. Щоправда, активні бойові дії у регіоні таки припинились.
- Проте вже з літа 2021 року сторони періодично обмінюються звинуваченнями у провокаціях та обстрілами.
- У листопаді 2021 року Нагірний Карабах знову став гарячою точкою, хоча сторони заявляли про тимчасове врегулювання конфлікту. В Азербайджані заявили, що Вірменія відновила обстріли.
- Вчора, 24 березня, у Вірменії заявили про наступ Азербайджану в сторону села Парух та Храморт Аскеранського району. В Баку цю інформацію спростували та назвали спробою заплутати громадськість.