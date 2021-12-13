Попытка дискредитировать спецслужбу, – СБУ о задержании "украинских неонацистов" в России

Украина отреагировала на сообщение России о задержании 106 участников "украинской неонацистской группировки". В Службе безопасности убеждены, что это попытка Москвы дискредитировать украинскую спецслужбу.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что ведомство недавно провело ряд важных спецопераций. В частности, беспрецедентное разоблачение сотрудников ФСБ, которые осуществляли хакерские атаки на государственные органы Украины.

К теме В России заявили о задержании сотни "украинских неонацистов"

Реакция СБУ на заявления России о задержании "неонацистов"

Поэтому российская сторона пытается во что бы то ни стало дискредитировать Службу безопасности,

– подчеркнул Дехтяренко.

Кроме того, по его словам, еще одна цель Кремля – поддержать уровень напряжения в информационном поле и создать видимость "работы" ФСБ для внутренней аудитории России.

В спецслужбе считают, что такие действия Москвы являются частью скоординированной информационной операции. Ее следует рассматривать исключительно как часть гибридной войны.

Результаты деятельности в отношении иностранных спецслужб

Пресс-секретарь ведомства также напомнил, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины.

Только за 9 месяцев этого года мы выявили порядка 50 таких агентов,

– рассказал Дехтяренко.

Двоих из них поймали "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

В СБУ подытожили, что и в дальнейшем будут системно противодействовать российским попыткам расшатать ситуацию внутри государства.

Сообщение Москвы об "украинских неонацистах"

Ранее в федеральной службе безопасности России заявили о задержании в регионах 106 участников "украинской неонацистской группировки" "МКУ".

По версии Москвы, двое из них якобы собирались нападать на образовательные учреждения. Еще трое были якобы администраторами интернет-сообществ и "проводили экстремистскую идеологию и призывали к насилию".

Кстати, Как Россия пытается оправдать аресты в оккупированном Крыму: смотрите видео