Попытка легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС, – Галущенко о действиях МАГАТЭ

Министр энергетики Герман Галущенко обвинил МАГАТЭ в "игре на чужом поле". Это выглядит как попытка легитимизации присутствия российских войск на Запорожской АЭС.

Галущенко отметил, если есть намерения посетить станцию до возвращения Украиной контроля над ней, то это не заигрывание, а игра на российском поле.

Кстати Директор МАГАТЭ после Украины прибыл в Россию для переговоров

Для меня это выглядит попыткой легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС,

– сказал министр.

Российские войска должны выйти с АЭС

Украина настаивает, что российские военные должны выйти с наших ядерных объектов. Это первый и основной элемент ядерной безопасности. Только Украина может выступать гарантом ядерной безопасности на своих ядерных объектах.

"Не может быть ядерной безопасности, когда снаряды лежат возле ядерных реакторов!" – подчеркнул Галущенко.

Ядерный терроризм

Министр вспомнил, когда захватывали Запорожскую станцию – это был "ядерный терроризм во всей красе".

Оккупанты стреляли из танков и минометов. Затем на станции собирали неразорвавшиеся снаряды, вынесли их за периметр станции и под учебным корпусом взорвали.

Поэтому, по словам Галущенко, говорить о какой-то аполитичности в такой ситуации – абсурд.

Кстати – Первая смерть оккупанта из-за облучения на ЧАЭС: