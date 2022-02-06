Попытка нанести ущерб завершится неудачей, – Кулеба ответил Земану

Дмитрий Кулеба заявил, что попытка Милоша Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. Президент Чехии ранее выступил против предоставления Украине оружия.

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что с нетерпением ждет визита Яна Липавского. Он возглавляет МИД Чехии.

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По словам Кулебы, именно Липавский представляет ответственное правительство. Он понимает, какую опасность для Чехии и в целом Европы представляет агрессия России против Украины.

Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей,

– заверил Кулеба.

Скандальное заявление Земана

Чешский президент якобы не верит в полномасштабное вторжение России в Украину. Он раскритиковал правительство за то, что то предоставляет, а не продает оружие украинской стороне.

Более того, Земан категорически выступил против того, чтобы чешских военные в составе сил НАТО ввели к восточным границам альянса.

Чехия передаст ВСУ боеприпасы

Тем временем заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец подписал соглашение об оказании военной помощи Украине.

В частности, Чехия планирует передать Украине артиллерийские боеприпасы.

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Сообщение Кулебы:

Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине @JanLipavsky. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины.