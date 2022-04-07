Попытка окружить наши войска, – Арестович о ситуации на Донбассе

В зоне ООС оккупанты пытаются окружить наши войска. Алексей Арестович подчеркнул, что у них ничего не получится, хотя легко нам не будет.

Самые ожесточенные бои идут на юго-западе Луганской области, отметил советник главы ОП. Речь идет о Рубежном, Попасной, Северодонецке.

Важно Из 9 направлений, где наступал противник, осталось 2,5, – Арестович

В зоне ООС противник пытается наступать – в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать в направлении Угледара и Мариуполя.

Это попытка оцепить наши войска. Я думаю, что эта попытка окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка для противника. Хотя легко не будет, предупреждаю снова,

– подчеркнул Арестович.

Смотрите брифинг Арестовича за 7 апреля: