Активно симпатизируют Путину, – политолог о мятежниках, готовивших переворот в Германии
В Германии 7 декабря провели спецоперацию по задержанию экстремистов, планировавших свергнуть власть. Этот заговор активно готовили российские спецслужбы.
Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он напомнил, что немецкие правоохранители задержали 25 человек, причастных к подготовке переворота в стране.
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По словам политолога, немцы находятся в легком шоке от случившегося. Однако он подчеркнул, что это не стало огромной неожиданностью.
"Дело в том, что этот заговор "вызрел" внутри очень известного в Германии движения "рейхсбюргеров". Эти люди отрицают законность существования Федеративной Республики Германия и до сих пор считают себя гражданами Германской империи, или Германского рейха, который был уничтожен после Второй мировой войны", – рассказал Эйдман.
Мятежники в Германии восхищаются Гитлером и Путиным
Как объяснил социолог, участники движения "рейхсбюргеров" поклоняются ряду лиц, уже давно оказавшихся в прошлом. В частности, для экстремистов авторитетами являются:
- немецкий император Вильгельм II;
- первый райхсканцлер Германской империи Отто фон Бисмарк;
- а для некоторых – даже Гитлер.
Однако на этом перечень странных предпочтений группы, планировавшей переворот, не завершается.
Интересно, что они активно симпатизируют Путину и сотрудничают с пропутинскими организациями, в частности, в Германии. Здесь даже существует отделение Национально-освободительного движения – путинской организации, действующей в России и прославившейся нападениями на российских оппозиционеров. Мятежники также сотрудничали с этим движением.
Роль российских спецслужб в подготовке переворота в Германии
Он напомнил, что в сговоре также участвовала гражданка России. Кроме того, руководители группы контактировали с российскими представителями, в частности, в консульстве в Лейпциге.
Это неудивительно, потому что Россия давно сделала ставку на конспирологические маргинальные организации. Российские спецслужбы намеренно разжигают конспирологическое ультраправое маргинальное движение и пытаются спровоцировать массовые столкновения,
– объяснил Эйдман.
Он добавил, что особенно это было заметно во время кризиса, возникшего из-за пандемии Covid-19. Тогда российская пропаганда активно поддерживала так называемых "коронаскептиков", которые отвергали существование коронавируса и выступали против карантинных ограничений.
Игорь Эйдман объяснил, почему Кремлю нужен переворот в Германии: смотрите видео
Чего пытался достичь Кремль
По словам политолога, сложился некий "тандем" сумасшедших конспирологов и путинских спецслужб. Как отметил Эйдман, российские власти пытаются использовать такие организации, как детонатор, чтобы взорвать политическую стабильность в Германии.
"Таким образом Россия стремится повлиять на правительство страны или даже свергнуть власть. Кремлю нужно, чтобы в Германии пришли к власти люди, которые не будут противостоять путинской агрессии. И, в частности, не будут помогать Украине", – сказал политолог.
В Германии готовили попытку переворота: коротко
- В Германии правоохранители провели спецоперацию против экстремистов, планировавших похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Обыски прошли в 130 квартирах, офисах и складских помещениях, включая казармы Командование сил специального назначения в Кальве в Баден-Вюртемберг.
- В общей сложности 52 подозреваемых находятся под следствием за членство или поддержку террористической организации.
- Это стало одной из крупнейших полицейских операций против экстремистов в Германии.