Попытка прикрыть свои зверства: оккупанты придумали новый фейк о Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия продолжает придумывать новые фейки о своих преступлениях в городе. Он добавил, что фантазии оккупантов нет предела.

Андрющенко сообщил, что новая выдумка российской пропаганды – убитые люди на улицах Мариуполя.

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Оккупанты распространяют новые фейки о Мариуполе.

Российские оккупанты пытаются сообщать, что на улицах Мариуполя лежат не погибшие от российских ракет и бомб, а трупы людей из моргов, умерших от естественных причин. По версии оккупантов, ответственные за это бойцы из "Азова", которые вытащили эти тела из моргов и разбросали на улицах.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что на всех постановочных видео привлекает внимание то, что все они сняты с людьми в подвалах. Дело в том, что таким образом легче избежать идентификации по месту нахождения.

Андрющенко также сообщил, что территория, где расположен городской морг в Мариуполе – это один из центров уличных боев. Эта территория не находится под контролем врага. Так что снять на видео ни сам морг, ни кого-нибудь поблизости даже для постановки оккупанты не могут. По словам Андрющенко, это никак не влияет на уровень циничных выдумок россиян.

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