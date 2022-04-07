Андрющенко повідомив, що нова вигадка російської пропаганди – вбиті люди на вулицях Маріуполя.

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Окупанти поширюють нові фейки про Маріуполь

Російські окупанти намагаються повідомляють, що на вулицях Маріуполя лежать не загиблі від російських ракет та бомб, а трупи людей з моргів, які померли від природних причин. За версією окупантів, відповідальні за це бійці з “Азову”, які витягнули ці тіла з моргів та порозкидали на вулицях.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко додав, що на всіх постановчих відео привертає увагу те, що всі вони зняті з людьми у підвалах. Річ у тому що, таким чином легше уникнути ідентифікації за місцем знаходження.

Андрющенко також повідомив, що територія, де розташований міський морг у Маріуполі – це один із центрів вуличних боїв. Ця територія не під контролем ворога. Тож зняти на відео ні сам морг, ані когось поблизу навіть для постановки окупанти не можуть. За словами Андрющенко, це ніяк не впливає на рівень цинічних вигадок росіян.

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