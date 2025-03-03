СБУ помешала российскому агенту совершить теракт на железнодорожном вокзале Львова

Правоохранители фиксируют активизацию диверсионно-террористической деятельности российских спецслужб. В течение выходных СБУ и Нацполиция предотвратили трагедии в 4 областях Украины, в частности, во Львове.

Серия терактов должна была состояться возле зданий ТЦК, а также Главного железнодорожного вокзала города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также Василию Малюку – 42: как глава СБУ устраивает жару российским НПЗ и вычищает вражеских "крыс"

Что известно о российском агенте

По данным расследования, исполнителем преступления должен был стать 23-летний агент из Киевской области. Парень согласился работать на врага за деньги.

После доставки взрывчатки на определенные локации российская спецслужба предварительно собиралась ликвидировать фигуранта как "лишнего свидетеля".

СБУ своевременно разоблачила замысел врага – исполнителя задержали "на горячем", когда тот закладывал взрывчатку вблизи железнодорожного вокзала.

Кроме того, правоохранители помешали планам агентов в Виннице, Чернигове и Киевской области. Всем фигурантам объявили о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по статьям о государственной измене, диверсии, террористическом акте и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

К слову, 28 февраля в Житомире задержали 16-летнего школьника, который планировал теракт по заданию российских спецслужб. Парень поехал на местную Аллею Славы Героев, чтобы взорвать самодельную взрывчатку там.