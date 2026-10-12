Президент США Дональд Трамп отменил санкции на импорт российского дизельного топлива и выдвинул Украине ультиматум о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Подобные шаги американской администрации выглядят как попытка заставить Киев капитулировать ради спасения экономики России и бизнес-интересов окружения Белого дома.

Как сообщает издание The Atlantic, за последние три суток американский лидер свел на нет полтора года собственной дипломатии и отменил ограничения, нарушив законы, которые сам подписал ранее.

Что пишут западные СМИ о последних действиях Трампа?

Помимо угроз прекратить передачу разведывательных данных Украине, глава Белого дома публично призвал президента Владимира Зеленского уйти в отставку и безосновательно обвинил Киев в блокировании переговоров.

Официально Белый дом объясняет возобновление импорта дизельного топлива стремлением снизить цены на топливо для американских потребителей.

Однако объемы потенциального российского экспорта слишком малы, чтобы существенно повлиять на рынок США накануне выборов.

Скрытые бизнес-интересы и риски для союзников

По данным журналистских расследований, за деэскалацией скрываются планы по заключению ряда больших бизнес-сделок.

Среди них – возможное приобретение активов российской компании "Лукойл" консорциумом, в который входят деловые партнеры переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, а также Иванка Трамп.

Кроме того, на повестке дня остаются проекты по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток-2", добыче полезных ископаемых в Арктике и замороженным российским активам в европейских банках.

Подобные переговоры дают Кремлю сигнал о возможности безнаказанно продолжать военную агрессию.

Сотрудничество демократических стран без участия США

Главный вывод для европейских партнеров заключается в том, что Соединенные Штаты превратились в непредсказуемое государство, готовое импульсивно менять внешнеполитический курс. В таких условиях союзникам следует строить собственные альянсы в сфере безопасности и экономики.

Западные страны и Украина будут продолжать координировать свои действия независимо от решений Вашингтона. Французская разведка, немецкое вооружение и финансовая помощь со стороны стран Скандинавии и Польши обеспечат поддержку украинского сопротивления.

Реакция в США и напоминание о прошлых событиях

Решение Белого дома уже вызвало волну возмущения среди американских законодателей из обеих партий, которые пообещали отменить решение о смягчении санкций. При этом командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в Варшаве заявил, что любая атака против союзников встретит решительный и сокрушительный ответ.

Как уже сообщалось на нашем сайте, возобновление закупок российского дизельного топлива сопровождалось выходом танкера MINERVA ZEN из порта Санкт-Петербурга еще в конце сентября. Это свидетельствует о том, что подготовка соглашений между Вашингтоном и Москвой началась задолго до официальных заявлений.