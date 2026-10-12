Як повідомляє видання The Atlantic, за останні три доби американський лідер підірвав півтора року власної дипломатії та скасував обмеження, порушивши закони, які сам підписав раніше.

Що пишуть західні медіа про останні дії Трампа?

Окрім погроз зупинити передачу розвідувальних даних Україні, очільник Білого дому публічно закликав президента Володимира Зеленського залишити посаду та безпідставно звинуватив Київ у блокуванні переговорів.

Офіційно Білий дім пояснює відновлення імпорту дизеля прагненням знизити ціни на пальне для американських споживачів.

Проте обсяги потенційного російського експорту надто малі, щоб суттєво вплинути на ринок США напередодні виборів.

Приховані бізнес-інтереси та ризики для союзників

За даними журналістських розслідувань, за деескалацією ховаються плани щодо укладення низки великих бізнес-угод.

Серед них – можливе придбання майна російської компанії "Лукойл консорціумом", до якого входять бізнес-партнери переговорників Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа, а також Іванка Трамп.

Окрім цього, на порядку денному залишаються проєкти щодо газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2", видобутку корисних копалин в Арктиці та заморожених російських активів у європейських банках.

Подібні переговори дають Кремлю сигнал про можливість безкарно продовжувати військову агресію.

Співпраця демократій без участі США

Головний висновок для європейських партнерів полягає у тому, що Сполучені Штати перетворилися на непередбачувану державу, яка готова імпульсивно змінювати зовнішньополітичний курс. За таких умов союзникам варто будувати власні безпекові та економічні альянси.

Західні країни та Україна продовжуватимуть координацію дій незалежно від рішень Вашингтона. Французька розвідка, німецьке озброєння та фінансова допомога від країн Скандинавії та Польщі забезпечать підтримку українського опору.

Реакція у США та нагадування про минулі події

Рішення Білого дому вже викликало хвилю обурення серед американських законодавців від обох партій, які пообіцяли скасувати рішення про пом'якшення санкцій. Водночас командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич у Варшаві заявив, що будь-яка атака проти союзників зустріне рішучу й нищівну відповідь.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, відновлення закупівель російського дизеля супроводжувалося виходом танкера MINERVA ZEN із порту Санкт-Петербурга ще наприкінці вересня. Це свідчить про те, що підготовка домовленостей між Вашингтоном і Москвою розпочалася задовго до офіційних заяв.