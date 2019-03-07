Попытка подкупа Юрия Тимошенко: Луценко заявил, что заказчик – нардеп от "Батькивщины" Дубиль

Генпрокурор Юрий Луценко назвал заказчиков и организаторов попытки подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Луценко подтвердил, что взятку дали глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и Александр Ищенко, а заказчиком был нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

Вышеупомянутые чиновники предложили Юрию Тимошенку снять свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года за финансовое вознаграждение, которое должно было составить около 5 миллионов гривен, рассказал генпрокурор Луценко на пресс-конференции.

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В ГПУ обнародовали переписку между организатором и заказчиком подкупа Юрия Тимошенко.

Последняя СМС пришла уже от нового персонажа – "Валеры (БЮТ)". Это номер народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты,

– рассказал Луценко.

По словам Луценко, переписка были изъята из телефона помощника Юрия Тимошенко, который вместе со своим руководителем, написали заявление о попытке их подкупить для снятия кандидатуры с выборов.

На переписках видно, что организатор Роман Г. (Луценко подчеркнул, что фамилию организатора они уже установили, но не назвал его) прислал Тарасу Костанчуку, которого уже задержали, сообщение о том, что ему нужно еще время.

– Также нужно, чтобы твои юристы оформили правильно документы. Требуется их помощь?

– Думаю, да.

– Образец заявления на почте. Оно нотариально засвидетельствовано. Я забрал остальные, иду в офис. Оставлю в АВ.



Скриншот переписки с трансляции пресс–конференции Луценко

Как рассказал генпрокурор, в переписке Роман Г. предложил варианты событий для кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Варианты, если он снимет свою кандидатуру на президентских выборах:

1. Выйдет чистым из ситуации, становится героем для народа, не пошел "на поводу" у власти. Не дал себя использовать, не продался Порошенко. Становится известным публичным лицом, мы помогаем с раскруткой в ​​СМИ.

2. Становится одним из лидеров "Партии защитников Украины", начинает работать на предстоящих выборах в Верховную Раду. На следующие президентские станет кандидатом уже от партии.

3. Закрывают уголовные дела по тебе, и по нему.

4. Появляется финансирование работы и политической деятельности, только на этот год 10 миллионов.

Варианты, если он остается на президентских выборах:

1. Для народа Юрий – предатель, работающий на Порошенко и продавший свою фамилию за какие-то деньги.

2. Абсолютное забвение после выборов, никому не будет больше интересен.

3. Уголовное преследование от МВД. Пришлют комиссию, которая будет заниматься кражей бюллетеней за финансирование.

4. Обливание грязью в СМИ от оппонентов Порошенко.

5. Останется в истории выборов как человек, который удачно использовала свою фамилию.

Это шантаж гражданина Украины, который использовал свое конституционное право зарегистрироваться кандидатом в президенты. Причем, этот шантаж сопровождается и денежным соблазном,

– добавил Луценко.

Накануне пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что были задержаны двое лиц, пытавшиеся вручить взятку нардепу и кандидату в президенты Юрий Тимошенко.