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      Попытка подкупа Юрия Тимошенко: Луценко заявил, что заказчик – нардеп от "Батькивщины" Дубиль

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      Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль
      Нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль / 24 канал

      Генпрокурор Юрий Луценко назвал заказчиков и организаторов попытки подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Луценко подтвердил, что взятку дали глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и Александр Ищенко, а заказчиком был нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

      Вышеупомянутые чиновники предложили Юрию Тимошенку снять свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года за финансовое вознаграждение, которое должно было составить около 5 миллионов гривен, рассказал генпрокурор Луценко на пресс-конференции.

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      В ГПУ обнародовали переписку между организатором и заказчиком подкупа Юрия Тимошенко.

      Последняя СМС пришла уже от нового персонажа – "Валеры (БЮТ)". Это номер народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты,
      – рассказал Луценко.

      По словам Луценко, переписка были изъята из телефона помощника Юрия Тимошенко, который вместе со своим руководителем, написали заявление о попытке их подкупить для снятия кандидатуры с выборов.

      На переписках видно, что организатор Роман Г. (Луценко подчеркнул, что фамилию организатора они уже установили, но не назвал его) прислал Тарасу Костанчуку, которого уже задержали, сообщение о том, что ему нужно еще время.

      – Также нужно, чтобы твои юристы оформили правильно документы. Требуется их помощь?

      – Думаю, да.

      – Образец заявления на почте. Оно нотариально засвидетельствовано. Я забрал остальные, иду в офис. Оставлю в АВ.

      Скріншот листування з трансляції прес-конференції Луценка
      Скриншот переписки с трансляции пресс–конференции Луценко 

      Как рассказал генпрокурор, в переписке Роман Г. предложил варианты событий для кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

      Варианты, если он снимет свою кандидатуру на президентских выборах:

      1. Выйдет чистым из ситуации, становится героем для народа, не пошел "на поводу" у власти. Не дал себя использовать, не продался Порошенко. Становится известным публичным лицом, мы помогаем с раскруткой в ​​СМИ.

      2. Становится одним из лидеров "Партии защитников Украины", начинает работать на предстоящих выборах в Верховную Раду. На следующие президентские станет кандидатом уже от партии.

      3. Закрывают уголовные дела по тебе, и по нему.

      4. Появляется финансирование работы и политической деятельности, только на этот год 10 миллионов.

      Варианты, если он остается на президентских выборах:

      1. Для народа Юрий – предатель, работающий на Порошенко и продавший свою фамилию за какие-то деньги.

      2. Абсолютное забвение после выборов, никому не будет больше интересен.

      3. Уголовное преследование от МВД. Пришлют комиссию, которая будет заниматься кражей бюллетеней за финансирование.

      4. Обливание грязью в СМИ от оппонентов Порошенко.

      5. Останется в истории выборов как человек, который удачно использовала свою фамилию.

      Это шантаж гражданина Украины, который использовал свое конституционное право зарегистрироваться кандидатом в президенты. Причем, этот шантаж сопровождается и денежным соблазном,
      – добавил Луценко.

      Накануне пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что были задержаны двое лиц, пытавшиеся вручить взятку нардепу и кандидату в президенты Юрий Тимошенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Криминал Новости криминала и ДТП ВО Батьківщина ГПУ Деньги Взятка Юрий Тимошенко Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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