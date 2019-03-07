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      Спроба підкупу Юрія Тимошенка: Луценко заявив, що замовником є нардеп від "Батьківщини" Дубіль

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      Нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль
      Нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль / Фото з соцмережі

      Генпрокурор Юрій Луценко назвав ім'я замовників та організаторів спроби підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка. Луценко підтвердив, що хабара дали голова "Партії захисників України" Тарас Костанчук та Олександр Іщенко, а замовника був нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль.

      Вищезгадані чиновники запропонували Юрію Тимошенку зняти свою кандидатуру в президентських виборах 2019 року за фінансову винагороду, яка мала скласти близько 5 мільйонів гривень, розповів генпрокурор Луценко від час прес-конференції.

      Читайте також: Хабар Тимошенку щодо відмови від участі у виборах президента: ким є політики-зловмисники

      У ГПУ оприлюднили листування між організатором та замовником підкупу Юрія Тимошенка.

      Остання СМС прийшла вже він нового персонажу – "Валєри (БЮТ)". Це номер народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля, який, очевидно, являється замовником шантажу та підкупу кандидата в президенти,
      – розповів Луценко.

      За словами Луценка, листування було вилучено з телефону помічника Юрія Тимошенка, який разом із своїм керівником, написали заяву про намагання їх підкупити задля зняття кандидатури з виборів.

      На листуваннях видно, що організатор Роман Р. (Луценко наголосив, що прізвище організатора вони вже встановили, але не назвав його) прислав Тарасові Костанчуку, якого вже затримали, повідомлення про те, що йому потрібен ще час.

      – Також потрібно, щоб твої юристи оформили правильно документи. Потрібна їх допомога?

      – Думаю, так.

      – Зразок заяви на пошті. Вона нотаріально засвідчена. Я забрав решту, іду в офіс. Залишу в АВ.

      Скріншот листування з трансляції прес-конференції Луценка
      Скріншот листування з трансляції прес-конференції Луценка

      Як розповів генпрокурор, у листуванні Роман Р. запропонував варіанти подій для кандидата в президенти Юрія Тимошенка.

      Варінти, якщо він зніме свою кандидатуру на президентських виборах:

      1. Вийде чистим з ситуації, стає героєм для народу, що не пішов "на поводу" у влади. Не дав себе використати, не продався Порошенку. Стає відомою публічною особою, ми допомагаємо з розкруткою в ЗМІ.

      2. Стає одним з лідерів "Партії захисників України", починає працювати на майбутні вибори до Верховної Ради. На наступні президентські стане кандидатом вже від партії.

      3. Закривають кримінальні справи і по тобі, і по ньому.

      4. З’являється фінансування роботи і політичної діяльності, тільки на цей рік 10 мільйонів.

      Варіанти, якщо він залишається на президентських виборах:

      1. Для народу Юрій – запроданець, що працює на Порошенка та продав своє прізвище за якісь гроші.

      2. Абсолютне забуття після виборів, нікому не буде більше цікавий.

      3. Кримінальне переслідування від МВС. Надішлють комісію, що буде займатися крадіжкою бюлетенів за фінансування.

      4. Обливання брудом в ЗМІ від опонентів Порошенка.

      5. Залишиться в історії виборів як людина, яка вдало використала свої прізвище.

      Це шантаж громадянина України, який використав своє конституційне право зареєструватися кандидатом у президенти. При чому, цей шантаж супроводжується і грошовою спокусою,
      – додав Луценко.

      Напередодні речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що було затримано двох осіб, які намагалися вручити хабар нардепу та кандидату у президенти Юрію Тимошенку

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики ВО Батьківщина Юрій Луценко Юрій Тимошенко Хабар Гроші ГПУ
      Джерело: 24 канал
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