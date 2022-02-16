Попытки утихомирить КНДР заходят в тупик
Источник:WTF
Северная Корея переходит к практике постоянных провокаций, что грозит стабильности в регионе. В то же время все попытки усмирить Ким Чен Ына заходят в тупик.
Однако, США и их союзники в Азии не теряют надежды успокоить КНДР. Но для этого и Вашингтон, и Пхеньян должны пойти на определенные уступки.
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Новые санкции против КНДР
Накануне на Гавайях прошла встреча между США, Японией и Южной Кореей, где страны обсудили северокорейскую угрозу. Дело в том, что с начала года КНДР начала чуть ли не каждую неделю проводить ракетные испытания, чем сильно встревожила соседей.
США даже попытались продвинуть новые санкции против КНДР через Совет Безопасности ООН, но Россия и Китай их заблокировали.
А потому Вашингтон проводит консультации со своими союзниками в Азии и Индо-Тихоокеансоком регионе, чтобы выработать общую стратегию в отношении Северной Кореи.
Совместное заявление США, Японии и Южной Кореи
И вот по результатам встречи на Гавайях, США, Япония и Южная Корея выпустили совместное заявление, в котором призвали Ким Чен Ына прекратить провокации.
Но, похоже, что слова уже не работают. Ким Чен Ын добивается снятия части американских санкций и отмены военных учений в Южной Корее. Якобы, все это враждебная политика, которую США проводят против его страны.
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США готовы к такому шагу, но сначала требуют сократить ядерный арсенал КНДР. При этом, учения в Южной Корее проходят как раз таки из-за агрессивного поведения КНДР, а потому отменить их можно только если Ким успокоится. А потому и выходит такой себе замкнутый круг.
И, похоже, что США могут изменить свою стратегию по сдерживанию Северной Кореи. Дело в том, что всё больше аналитиков сходятся во мнении, что давления на КНДР ни к чему не приведет.
США могут изменить свою стратегию / Фото Getty Images
И, как бы это странно не звучало, но аналитики вспоминают попытки Дональда Трампа вести прямой диалог с Ким Чен Ыном и признают, что это было неким прорывом. Конечно, Трампу так и не удалось заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
Однако сам факт того, что США впервые за 15 лет напряжения с КНДР решили полностью изменить свой подход от давления к диалогу – уже прорыв.
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Пхеньян будет более сговорчивым
И аналитики уверены, что если эту стратегию не отбрасывать, а развивать, то есть вероятность, что Пхеньян будет более сговорчивым, и проблема Корейского полуострова сдвинется с этой мертвой точки.
Похоже, что США, Япония и Южная Корея полностью осознают всю тупиковость ситуации.
А потому все 3 страны призвали КНДР к диалогу без каких либо предварительных условий. Готов ли на это Пхеньян, покажет время. Но проблема в том, что за спиной Ким Чен Ына стоят враждебные к Западу Россия и Китай. А с ними диалог вести очень сложно.