Как заявил в эфире 24 Канала белорусский оппозиционер Павел Латушко, стратегия договоренностей с самопровозглашенным президентом Беларуси является абсолютно ошибочной. По его словам, диктатор уже давно утратил любую политическую субъектность. Даже освобождение отдельных политзаключенных не меняет общей картины подчинения Кремлю.

Почему переговоры не работают

Политик подчеркнул, что снижение миграционного давления на польской границе является лишь имитацией уступок. На самом деле минский режим просто перенаправил поток нелегалов на территорию Латвии. Кроме того, Беларусь по-прежнему прочно привязана к России военной доктриной и соглашениями о безопасности.

Существует иллюзия, что Лукашенко удастся оттянуть от Москвы. Эта иллюзия существует уже десятилетиями. Его пять раз изолировали и вводили санкции, а затем снимали их после косметических изменений. К чему это привело? К самым масштабным репрессиям в XXI веке, поддержке агрессии против Украины и гибридной войне",

– Латушко.

Вербовка наемников и диверсии

Минск продолжает активно помогать Москве в войне против Украины. Через местные военкоматы и специальные сайты в ряды российской армии уже вступили не менее трех тысяч человек.

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В то же время белорусские спецслужбы не прекращают транснациональную преступную деятельность. Они пытаются вербовать агентов непосредственно на территории Польши, где местная прокуратура уже расследует ряд соответствующих уголовных дел.

Беларусь никогда не станет гарантом безопасности и перестанет представлять угрозу только тогда, когда станет демократической. Европейцы должны занимать жесткую позицию: начни системные изменения, садись за круглый стол с обществом, а если нет – живи под санкциями дальше",

– оппозиционер.

Напомним, ранее мы писали, что США пытались вести переговоры с Минском. В частности, американский специальный посланник предлагал разморозить активы в обмен на освобождение заключенных. Однако эти попытки провалились, ведь Лукашенко продолжил репрессии сразу после отъезда дипломатов.