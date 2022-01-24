Пора переходить к наступлению из отстаивания нацинтересов, - Зеленский обратился к разведке

Украинская разведка всегда играла важную роль в противодействии внешним угрозам. Однако пора переходить к наступлению из отстаивания национальных интересов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя служащих СВР с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что информация о планах и действиях врага во всех областях является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

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Мы научились эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов,

– сказал Владимир Зеленский.

"У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо государства", – продолжил президент.

Владимир Зеленский обратился к украинским разведчикам: смотрите видео

Войска Россия возле Украины: что известно

В октябре американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердило такую ​​информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

В Минобороны Украины 19 января заявили, что Россия почти завершила стягивание войск к границам нашего государства. Тогда у линии разграничения находилось более 127 тысяч солдат.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что соотносить масштабы вторжения России в Украину с последствиями для Кремля – неправильно. По его словам, ответ на агрессию должен быть мощным.

! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.