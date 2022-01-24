Про це заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи службовців СЗР із професійним святом. Він наголосив, що інформація стосовно планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних і правильних рішень у складних ситуаціях.
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Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів,
– сказав Володимир Зеленський.
"Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага та самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо держави", – продовжив президент.
Володимир Зеленський звернувся до українських розвідників: дивіться відео
Війська Росія біля України: що відомо
- У жовтні американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.
- У Міноборони України 19 січня заявили, що Росія майже завершила стягування військ до кордонів нашої держави. Тоді біля лінії розмежування перебувало понад 127 тисяч солдатів.
- Дмитро Кулеба наголосив, що співвідносити масштаби вторгнення Росії в Україну з наслідками для Кремля – неправильно. З його слів, відповідь на агресію повинна бути потужною.