Про це заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи службовців СЗР із професійним святом. Він наголосив, що інформація стосовно планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних і правильних рішень у складних ситуаціях.

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Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів,

– сказав Володимир Зеленський.

"Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага та самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо держави", – продовжив президент.

Володимир Зеленський звернувся до українських розвідників: дивіться відео

Війська Росія біля України: що відомо

У жовтні американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

У Міноборони України 19 січня заявили, що Росія майже завершила стягування військ до кордонів нашої держави. Тоді біля лінії розмежування перебувало понад 127 тисяч солдатів.

Дмитро Кулеба наголосив, що співвідносити масштаби вторгнення Росії в Україну з наслідками для Кремля – неправильно. З його слів, відповідь на агресію повинна бути потужною.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.