Пора вернуть Крым: оккупанты уже продают квартиры и бегут с полуострова

Сущность любого человека или сообщества выдают страхи. Животную боязнь Путина быть уничтоженным подтверждают 30-метровый стол, обездвиженные руки и брезгливо отодвинутая ногой кушетка с "инфарктным" Шойгу. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

С января в РФ начали качать тему войны. И с этого же времени с полуострова начался массовый исход силовиков с семьями. В основном – тех, кого после 2014-го инфильтровали в отжатые украинские города и поселки. Бегство было скрытным и стало заметным после того, как на риэлтерских порталах резко возросло предложение квартир на продажу. Дальше процесс выброса квартир стал лавинообразным, поскольку риски большой войны дошли до остальных.

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Чемодан без ручки

Онлайн-ресурсы России захлестнулись сообщениями о срочных продажах в Симферополе, Евпатории, Ялте… Страх наиболее информированных особей путинского режима посеял панику на рынке, до неприличия сбив цены.

В долларовом эквиваленте недвижимость предлагают за бесценок. За 1-комнатную в Симферополе просят 31,5 тысячи долларов, в Евпатории – 37,5 тысячи долларов. Эти цены – бросовые, если сравнивать с уровнем конца прошлого года.

Уже в 20-х числах марта ситуация изменилась, и многие объекты сняли с продажи. Рынок замер, сделки остановились. Причин – несколько, но все они – неутешительные для страны-оккупанта.

Самая очевидная – обесценивание рубля, нарастание депрессии и валютные ограничения, вызванные международными санкциями против России.

Квартиру можно продать за рубли, но снять их со счета и конвертировать в доллары сложно или невозможно. В таких условиях продажи бессмысленны. При этом, не оказалось и желающих покупать почти дармовую недвижимость. Поскольку в условиях экономического коллапса квартира или дом на оккупированной территории рассматривается как "мусорный" актив.

Еще более весомым является политический фактор. Успешное противодействие Украины российской агрессии подогревает в Крыму панические настроения.

Крым опустел, все боятся войны, думают, что Украина нападет и отберет полуостров. Нас этим постоянно пугают. На улицах пустота, свободные дороги, нет толп в магазинах. Пустуют детские садики, детей не водят: то ли уехали, то ли прячутся, – таких сообщений на крымских форумах десятки.

Настоящая родная гавань ждет

Крымчане начали прозревать, понимая, что полуостров рискует уплыть домой из пиратской "родной гавани". При этом основная их масса не готова этому активно противодействовать. Поскольку путинская агрессия разрушила единственное привлекательное представление про эту временно оккупированную территорию. Оно состояло в том, что там "хотя бы не стреляют", в отличие от других регионов Украины.

Остальные "кремлевские поллюции" так называемой "крымской весны" русские развеяли в дым за восемь лет войны. Бывший курорт стал милитаристическим оплотом.

Многие общественные пляжи закрыты, огромное количество земель, в том числе бывшей в собственности крымчан, "национализировали" в пользу минобороны России, москвичей и питерцев.

Крым системно заселяли обитателями дна из других регионов россии, а значительную часть "островитян" под разными предлогами отправляли в обратном направлении. Это подразумевала их базовая прописка в Магаданской области.

В результате такого переселения собственниками значительной части недвижимости на полуострове стали состоятельные россияне, связанные с кремлевской администрацией и силовыми структурами России. Именно они первыми учуяли страх, заставивший их продавать активы и вывозить семьи на материк.

Предатели в панике

Залпы войны обострили панику. Ведь первыми в бой русские кинули предателей, изменивших украинской присяге 2014-м. Кто-то сходу попал там в руки украинского правосудия, которое терпеливо ждало их долгие годы. Теперь крымские военные проходят по более жесткой статье.

Многим повезло меньше. Они или просочились на полуостров в целлофане, или запеклись в обугленных трюмах и на ржавых бортах большого десантного корабля "Саратов", эпично сожженного в Бердянске.

Оставшиеся на полуострове колаборанты и понаехавшие из России "освободители" понимают, что после военного поражения Путина освободительное движение неминуемо перекинется в Крым. Для украинцев его – дело принципа и финальная точка Победы.

Такая операция станет реальной в случае уничтожения русской оккупационной группировки в Приазовье.

После возврата же Крыма, перспективы местных предателей и военных преступников будет определять брошюра с названием УК Украины, а также документы международного трибунала. Поэтому им нет смысла ждать, как все решиться.

Скорее всего, придется отчаливать с "родной гавани".

Конец крымской "элиты"

Липкое ощущение страха заставляет крымских латифундистов суетиться. Пытаясь избежать возмездия, они скидывают меченую землю и недвижимость. То, что они опасаются прихода Украины, подтверждает нацеленность их маркетинга. Их объявления дублируются на украинских порталах, с указанием эквивалента стоимости в гривнах. Есть немало предложений об обмене крымской недвижимости на квартиру в Украине или продаже за смешные 500 до 700 тысяч гривен.

Собственники понимают, что их предложения потенциально интересны украинцам, которые после возврата Крыма, возможно, смогут перерегистрировать эти квартиры в правовом поле своего государства. Поэтому – ищут выходы на целевые аудитории, нещадно при этом демпингуя.

Украине же необходимо точно понимать природу страха оккупационных властей Крыма. И военных, и гражданских. Чтобы заранее вытеснить их оттуда, упредив сопротивление. Так называемые крымские элиты состоят из захватчиков и колаборантов. Их статус пока определяют непризнанные в мире нормы законодательства России.

После военного поражения Кремля они потеряют этот условный юридический механизм защиты. Чтобы избежать статуса военных преступников, они будут заинтересованы бежать в Россию до того, как украинцы предложат оккупационной группировке сдаться. Если это произойдет, мы вернем Крым практически без единого выстрела.

Понимая это, Украина должна готовить акцентированные удары. В юридической, информационной и военной плоскостях. Нужно дождаться нашего "Часа-Ч". Безысходный еще месяц назад лозунг "Крым – это Украина", сегодня – призыв к действиям. Для Кремля он должен стать пылающим мечом, вселяющий в него ужас, сковывающий волю и приближающий полную капитуляцию.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: