Пора возвращаться в реальность, – в ОП ответили Кличко на то, что он не успеет на СНБО
Источник:"Новое время"
В Офисе Президента отреагировали на заявление мэра Киева Виталия Кличко относительно того, что он не успеет на заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что поездка Кличко в Черниговскую область ради мелкого пиарного задания – это доказательство того, насколько городская власть в Киеве далека от реальности.
К теме Вероятность того, что Кличко отстранят от должности председателя КГГА, достигает 90%, – СМИ
У Зеленского убеждают, что Кличко успел бы вернуться
В ОП убеждены, что 2 с половиной часа "больше чем достаточно", чтобы вернуться в Киев из Черниговской области. Подоляк заявил, что Кличко как глава КГГА, должен быть сегодня в Киеве, "где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия".
Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян побили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?
– сказал Подоляк.
Чиновник посоветовал мэру Киева "возвращаться прежде всего в реальность". Также Подоляк добавил, что пиар и кражи – это точно не те вещи, которыми должен заниматься председатель КГГА.
Кроме того, советник главы ОП назвал Кличко "чрезвычайно креативным и смелым". Таким образом Подоляк описал комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту.
Кличко могут отстранить от должности
- Мэр Киева сообщил, что его пригласили посетить заседание Совета нацбезопасности и обороны.
- Однако Кличко отказался приехать, потому что позвонили по этому поводу слишком поздно. Политик уже отправился в рабочую поездку на Черниговщину.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что вопроса устранения Кличко пока нет в повестке дня заседания. Однако его могут внести.
- СМИ писали, ссылаясь на собственные источники, что вероятность того, что Кличко отстранят от должности главы КГГА, достигает 90%.
Что этому предшествовало
- В центре Киева 20 августа снесли историческое здание – усадьбу Барбана 19 века.
- Министр культуры Александр Ткаченко назвал снос здания "ужасом и стыдом". Он обвинил КГГА, что она не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке.
- Когда усадьбу начали сносить 19 августа, активисты пытались этому помешать. Они перекрывали дорогу на улице Обсерваторной.
- Прибыла полиция. Двоих активистов задержали.