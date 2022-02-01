В то же время, Украина призывает их вернуться хотя бы к выполнению базового требования – прекращению огня. Однако, как заявил в эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский, этого можно добиться только с помощью классической заморозки конфликта.

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Кремль шантажирует мир

По словам Пионтковского, Путин не полезет в Украину, потому что якобы понимает, что будет больно, однако если не пойдут на его интерпретацию минских договоренностей – он угрожает, что накажет другим способом. В частности, так возникла идея предоставлять оружие ОРДЛО.

С этим шантажом пора закончить,

– подчеркнул российский публицист.

По его мнению, Москва сейчас в таком состоянии, что с удовольствием приняла бы сейчас "10 шагов к миру". Он отметил, что согласен с утверждением Алексея Данилова о том, как трактует Москва минские договоренности – это разрушение украинской государственности. Однако отказаться от этих договоренностей – это не слишком выигрышная позиция.

Обратите внимание! В министерстве иностранных дел России заявили, что военная ситуация в Европе и мире дошла до опасного предела.

Как отметил Пионтковский, у Украины достаточно военной силы для того, чтобы противостоять наступлению России, однако ее пока мало, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса и Крым.

Полный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео

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