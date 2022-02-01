Водночас Україна закликає їх повернутись хоча б до виконання базової вимоги – припинення вогню. Однак, як заявив в ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський, цього можна добитись лише за допомогою класичного заморожування конфлікту.

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Кремль шантажує світ

За словами Піонтковського, Путін не полізе в Україну, бо, мовляв, розуміє, що буде боляче, однак якщо не підуть на його інтерпретацію мінських домовленостей – він погрожує, що покарає іншим способом. Зокрема так виникла ідея надавати зброю ОРДЛО.

З цим шантажем пора закінчити,

– підкреслив російський публіцист.

На його думку, Москва зараз у такому стані, що із задоволенням прийняла б зараз "10 кроків до миру". Він зазначив, що погоджується з твердженням Олексія Данілова про те, як трактує Москва мінські домовленості – це руйнація української державності. Однак відмовитись від цих домовленостей – це не дуже виграшна позиція.

Зверніть увагу! У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що в ійськова ситуація в Європі та світі дійшла до небезпечної межі.

Як наголосив Піонтковський, в України є достатньо воєнної сили для того, аби протистояти наступу Росії, однак її наразі замало, аби вернути окуповані території Донбасу та Крим.

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