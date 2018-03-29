Пора готовиться к атакам России в космосе, – глава ВВС Британии

Если Москва "была готова отравить людей в Солсбери", то она может бросить вызов международным нормам, запрещающим использование кибератак, лазерных лучей или средств радиоэлектронного противодействия для уничтожения ценных космических аппаратов. В результате Вооруженные силе Великобритании не смогут управлять истребителями, военными кораблями и субмаринами.

С таким предостережением выступил руководитель штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер, сообщает The Times.

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Чиновник пояснил, что его страна "как никогда ранее полагается на космос для обеспечения своей защиты и процветания", так как от предоставленных спутниками каналов связи зависят общество, промышленность, правительственные структуры и армия Туманного Альбиона (синоним страны Великобритания – "24"). Хоть последние полвека Британия считала космос "свободным благом", но теперь все изменилось. Причина – разработка космического оружия целым рядом стран, включая США, Китай и Россию, подчеркнул военачальник.

Я не пророчествую, если так можно выразиться, войну в космосе. Но я вижу, что (...) нас пытаются лишить определенных возможностей,

– констатировал Хиллиер, добавив, что Лондону необходимо готовиться к тому, что ему придется разбираться с подобного рода угрозами.

Так, Королевские ВВС собираются вдвое увеличить размер центра космических операций. Финансирование этой программы является составной частью более широкого обзора национальной обороны, который накануне был опубликован на сайте британского правительства. В документе речь идет о новом подходе, который предусматривает взаимодействие всех государственных органов – от армии, полиции и спецслужб до представителей "мягкой силы", среди которых Всемирная служба BBC, Британский совет, а также экономические и дипломатические инструменты.

Кроме этого, Британия собирается ужесточить борьбу с "дезинформационными операциями" России в соцсетях и других каналах коммуникации. Этот "элемент войны" был использован, чтобы посеять сомнения относительно причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, утверждает издание.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.