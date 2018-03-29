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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Пора готуватися до атак Росії у космосі, – глава ВПС Британії

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Стівен Хіллієр
Стівен Хіллієр / The Times

Якщо Москва "була готова отруїти людей у Солсбері", то вона може кинути виклик міжнародним нормам, що забороняють використання кібератак, лазерних променів або засобів радіоелектронної протидії для знищення цінних космічних апаратів. У результаті Збройні силі Великобританії не зможуть керувати винищувачами, військовими кораблями і субмаринами.

З таким застереженням виступив керівник штабу Королівських ВПС Стівен Хіллієр, повідомляє The Times.

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Чиновник пояснив, що його країна "як ніколи раніше покладається на космос для забезпечення свого захисту і процвітання", адже від наданих супутниками каналів зв'язку залежать суспільство, промисловість, урядові структури та армія Туманного Альбіону (синонім країни Великобританія – "24"). Хоч останні півстоліття Британія вважала космос "вільним благом", але тепер все змінилося. Причина – розробка космічної зброї цілою низкою країн, включно зі США, Китаєм та Росією, підкреслив воєначальник.

Я не пророкую, якщо так можна висловитися, війну в космосі. Але я бачу, що (...) нас намагаються позбавити певних можливостей,
– констатував Хіллієр, додавши, що Лондону необхідно готуватися до того, що йому доведеться розбиратися з подібного роду загрозами.

Так, Королівські ВПС збираються вдвічі збільшити розмір центру космічних операцій. Фінансування цієї програми є складовою частиною ширшого огляду національної оборони, який напередодні був опублікований на сайті британського уряду. У документі йдеться про новий підхід, який передбачає взаємодію всіх державних органів – від армії, поліції і спецслужб до представників "м'якої сили", серед яких Всесвітня служба BBC, Британська рада, а також економічні та дипломатичні інструменти.

Окрім цього, Британія збирається посилити боротьбу з "дезінформаційними операціями" Росії в соцмережах та інших каналах комунікації. Цей "елемент війни" був використаний, щоб посіяти сумніви щодо причетності Москви до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки, стверджує видання.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Теги: Новини Росії Новини політики Космос Великобританія
Джерело: 24 Канал
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