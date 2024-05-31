Как выглядит пораженный паром в Керченской переправе: OSINT-аналитики показали яркие фото

В Крыму ночью 30 мая раздавались мощные взрывы. Вследствие этого на аннексированном украинском полуострове были повреждены 2 парома оккупантов.

OSINT-аналитики из телеграмм-канала "КиберБорошно" показали, как выглядит один из поврежденных паромов россиян в Керченском проливе. Поражения для врага были существенными.

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Как выглядел один из пораженных паромов россиян в Крыму

Расследователи из канала "КиберБорошно" отметили, что на снимках изображен российский паром типа "Авангард". Именно он был одним из тех плавсредств оккупантов, которые поразили украинские военные.

На кадрах можно увидеть, как внутри парома образовалась огромная дыра. Теперь оккупанты не смогут нормально перевозить "Авангардом" свое оружие и комплексы для поражения ВСУ.

Как выглядел пораженный паром "Авангард" / Фото из телеграм-канала "КиберБорошно"

Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ подтвердили, что в результате атаки существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Военные уточнили, что по Керченской паромной переправе удар нанесли ракетами ATACMS.

Кроме того, в Генеральном штабе подчеркнули, что паромы прикрывали "современные" российские средства ПВО – "Панцирь", "Тор" и "Триумф". Однако эта защита врагу так и не помогла.

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