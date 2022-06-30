Российская армия показала сегодня, как следует проводить демилитаризацию в Украине, и покинула остров Змеиный после того, как там возникло много хлопков и самовозгораний.

"Русский военный корабль" проложил маршрут всем оккупантам

Очевидно, российская армия присоединилась к инициативе экипажа гвардейского ракетного крейсера "Москва", который ранее совершил заплыв доброй воли вблизи Змеиного.

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Последствия удара ВСУ по базе россиян на острове Змеиный / Фото Оперативного Командования "Юг"

Весь мир получил еще один урок – хотите заставить Путина проявить "добрую волю" – дайте больше реактивных систем залпового огня HIMARS и самоходных артиллерийских установок Caesar для Вооруженных Сил Украины.

Вот так же они (российские оккупанты – 24 канал) однажды напишут после разгрома на Донбассе и в Крыму.

Достойно внимания – оккупанты убрались с острова Змеиный после ряда мощных ударов ВСУ: смотрите видео