ГУР уже второй раз атаковало российскую РЛС "Контейнер": в чем ее особенность

Украинские беспилотники уже второй раз атаковали российский военный объект в Мордовии, где функционирует загоризонтная радиолокационная станция под обозначением 29Б6 "Контейнер". Эта станция имеет большое значение для россиян.

Напомним, 17 апреля военная часть в Мордовии подверглась атаке беспилотников. По данным источников, это была спецоперация Главного управления разведки.

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Какие особенности РЛС "Контейнер"

Срок от начала разработки до перехода на полноценное боевое дежурство занял достаточно много времени.

Как отмечает издание Defense Espress, разработка и изготовление 29Б6 "Контейнер" происходили с 1995 по 2000 год, с 2002 по 2012 годы шли испытания и соответственно доведение этой станции до необходимой кондиции. А вот уже "полноценное" боевое дежурство этой станции, по словам российских пропагандистов, стартовало только в 2019 году.

Эта станция фактически является самым мощным радаром в распоряжении России. Так она же еще и существует в единичном экземпляре. Интересно, что российские пропагандисты в своих публикациях даже "путались в показаниях" и относительно того, какую же максимальную дальность обнаружения все же имеет 29Б6 "Контейнер", и на какие именно цели "заточена" эта РЛС. Согласно одним данным – до 2000 километров включительно, с назначением обнаруживать баллистические и крылатые ракеты, по другой – вплоть до 2800 километров, со способностью якобы обнаруживать даже самолеты типа F-35.

Очередной удар по "Контейнеру"