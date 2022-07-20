Данилов убежден в неотвратимости падения Москвы: объяснил предпосылки

После того, как украинские военные потопили российский крейсер "Москва" ракетами "Нептун", многие украинцы увидели в этом определенные знаки. Возможно, такая же участь постигнет саму страну-агрессорку.

Уже есть ясное понимание, как все будет происходить. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Внимание Данилов прокомментировал возможность лишения гражданства за поддержку войны

Упадет и москва – вопрос только времени. Это будет обязательно,

– заверил Данилов.

И добавил, что падение московской империи отчасти даже зависит не от нас.

россия – страна-террористка

"Дело в том, что они (россияне – 24 канал) самостоятельно уничтожают свою страну. Они занимаются этим уже десятки лет, хотя на это никто не обращает внимания", – сказал секретарь СНБО.

И объяснил, что россия уничтожает свое население, свою молодежь и лишает их развития. И даже мародерство армии страны-агрессорки в Украине – признак их "цивилизованности".

"россия – это страна-террорист. И я более чем уверен, что она рано или поздно такое "почетное" звание обязательно получит, потому что россия его достойна и каждый день это подтверждает", – подытожил Данилов.

путин или нас сломает, или проиграет

Ранее в интервью 24 каналу советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что у нас нет никакого шанса окончить войну даже так, как закончили ее в 2015 году.

"Мы должны оттеснить россиян со своей территории, сделать очень укрепленную границу и забыть о россии на время с точки зрения любых отношений с ними, чтобы за это время развивать сильную экономику и не зависеть от россии. Это наш план", – отмечал Подоляк.

Он добавил, что путин тоже это понимает. Кремлевский диктатор знает, если проиграет в Украине, то срочно закончит свою политическую карьеру, как и многие его соратники. Также состоятся и трансформации в россии.

Так что у путина патовая ситуация – он или нас сломает, или проиграет, в том числе и в своей стране, добавил Подоляк.