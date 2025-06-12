В Черниговской области дети получили поражение током на крыше вагона: в каком они состоянии

Вечером 11 июня двое 12-летних ребят получили поражение электрическим током на крыше грузового вагона. В полиции рассказали о состоянии пострадавших.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию в Черниговской области.

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Юноши получили ожоги

Ребята получили поражение электрическим током на железнодорожной станции в Нежинском районе. Об этом поступило сообщение в полицию вечером 11 июня.

Юноши играли на неподвижных вагонах поезда под электрифицированной колеей. Один из них получил тяжелые ожоги.

В результате удара током один мальчик получил тяжелые ожоги различных частей тела и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Второй несовершеннолетний получил ожоги лица, угрозы его жизни нет,

– объяснили правоохранители.

Спасатели оперативно сняли детей с вагона / Фото ГСЧС

Работники полиции расследуют обстоятельства происшествия и призывают родителей контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога – не место для развлечений. Они подчеркнули, что поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением.

Напомним, что в мае ударило током на крыше грузового вагона 10-летнего мальчика в Одессе. Его госпитализировали с тяжелыми ожогами.