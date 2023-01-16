Нет причины блокировать поддержку Киева и откладывать дела на неопределенный срок. Об этом Матеуш Моравецкий заявил во время официального визита в Берлин, пишет 24 Канал.

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Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне… Я призываю правительство Германии действовать решительно, поставлять все виды вооружения Украине,

– подчеркнул премьер Польши.

Отметим, что 11 января во время официального визита в Украину Анджей Дуда заявил, что Польша передаст нашему государству роту танков Leopard.

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Позиция Берлина о Leopard для Украины от Польши

Недавно спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн заявила, что Берлин не говорит "нет" передаче танков Leopard Украине. Однако пока Германия еще не получила официальный запрос от Польши.

При этом Хоффманн отметила, что передача танков германского производства без согласия федерального правительства была бы незаконной.