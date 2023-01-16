Немає причин блокувати підтримку Києва та відкладати справи на невизначений термін. Про це Матеуш Моравецький заявив під час офіційного візиту до Берліна, пише 24 Канал.

Читайте також Ми не кажемо "ні", але запиту ще не було, – Берлін про Leopard для України від Польщі

Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни… Я закликаю уряд Німеччини діяти рішуче, постачати всі види озброєння Україні,

– наголосив прем'єр Польщі.

Зауважимо, що 11 січня під час офіційного візиту до України Анджей Дуда заявив, що Польща передасть нашій державі роту танків Leopard.

Зверніть увагу Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні

Позиція Берліну про Leopard для України від Польщі

Нещодавно речниця уряду ФРН Крістіан Хоффманн заявили, що Берлін нібито не каже "ні" переданню танків Leopard Україні. Однак, поки що Німеччина ще не отримала офіційний запит від Польщі.

При цьому Хоффманн зазначила, що передача танків німецького виробництва без згоди федерального уряду була б незаконною.