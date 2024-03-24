Тонут даже в порту, – министр обороны Британии высмеял флот России в Черном море

Утром 24 марта Вооруженные Силы Украины смогли поразить большие десантные корабли "Ямал" и "Азов" в Севастополе. В результате британский министр назвал флот России в Черном море "функционально неактивным".

СтратКом Вооруженных Сил Украины сообщил об очередном успешном поражении вражеских десантных кораблей. В частности, утром 24 марта там рассказали о поражении БДК "Ямал" и "Азов" в Севастополе.

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Тонут даже в порту

Черноморский флот России продолжает страдать от атак, возникновение которых вызвано ведением Россией полномасштабной войны против Украины и оккупацией Крыма.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал поражение двух российских больших десантных кораблей в порту Севастополя.

Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена ограничивать свой флот портом. И даже там тонут корабли Путина,

– заявил глава оборонного ведомства Британии.

Он также добавил, что российский флот в Черном море теперь "функционально неактивен".

В Севастополе поразили два десантных корабля Черноморского флота России / Фото Министерства обороны Украины

Что известно о пораженных кораблях

Большой десантный корабль "Ямал" проекта 775 с бортовым номером 156 построили в 1987 году. Уже в 1988 году судно вошло в состав Черноморского флота России. БДК "Ямал" вооружен двумя 57-мм артиллерийскими установками АК-725, также на борту установлено РСЗО "Град-М", 4 установки ПЗРК "Стрела-2".

Российский корабль входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, военная часть №72136. Такие корабли, как БДК "Ямал", предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов.

Большой десантный корабль "Азов", как и "Ямал", – это также судно проекта 775, имеющее бортовой номер 151. Корабль тоже построили в Гданьске, но чуть позже "Ямал", – в 1990 году. В том же году БДК "Азов" вошел в состав Черноморского флота.

В общем, этот борт редко участвовал в учениях или каких-то международных рейсах. Чаще россияне любили им щеголять. Например, его снимали для фильма о строительстве Новороссийской военно-морской базы.