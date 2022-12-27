Еще задолго до Украины: Жданов вспомнил российскую традицию военных поражений

Россияне регулярно проигрывали войны или не достигали своих целей в боевых действиях в течение 20 века. В оккупантов есть большая традиция военных поражений.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он проанализировал историческую справку другого неназванного автора.

К теме Круглосуточная встреча и отправка "груза 200": в России появились интересные билборды

Россия проигрывала многие войны в 20 веке

Жданов зацитировал несколько мощных военных поражений и неудач в войнах, в которых участвовала Россия. Сюда вошли:

Российско-японская война 1904 – 1905 годов. Сокрушительное поражение Российской империи, где она потеряла Тихоокеанский и Балтийский флоты.

Сокрушительное поражение Российской империи, где она потеряла Тихоокеанский и Балтийский флоты. Первая мировая война 1914 – 1918 годов. Поражение, подписание Брестского мира, выплата репараций.

Поражение, подписание Брестского мира, выплата репараций. Советско-польская война 1919 – 1920 годов. Поражение. Разгром под Вислой.

Поражение. Разгром под Вислой. Советско-финская война 1939 – 1940 годов. Большие потери и подписание мирного договора. Свои задачи СССР не выполнил. Основной целью оккупантов был полный захват Финляндии, а не только Карелии.

Как отметил Жданов, Вторую мировую войну развязали СССР и его союзник, нацистская Германия, напав на территорию Польши в 1939 году. Потом победу удалось достичь благодаря ленд-лизу и антигитлеровской коалиции, куда входили десятки стран.

Капитуляцию от Германии подписывали союзники СССР. Они не позвали СССР, потому что считали их оккупантами, что переросло потом в Холодную войну. Черчилль предлагал освободить Европу от советских захватчиков, но все тогда устали от войны,

– считает Жданов.

По его словам, СССР подписал капитуляцию Германии на следующий день. Потому в Европе поминают погибших 8 мая, а в России празднуют 9 мая. Но на самом деле "победа" очень горькая. СССР потерял от 20 миллионов, а, по другим данным, почти 42 миллиона человек.

Жданов напомнил, что до 1965 года в СССР не отмечали так называемый "день победы". Первым решил сделать это "праздником" тогдашний глава СССР Леонид Брежнев. А к тому же до этого многих инвалидов принудительно вывозили из городов в интернаты.

Только к 20-летию Брежнев решил, что пропаганда должна сделать из этого легкую победу. Они выделили так называемую "великую отечественную войну" из 2 Мировой, забрали все сотрудничество с немцами и вот к чему раздули. Победобесие. Не знаю, что они празднуют. Гибель более 5 части населения СССР на тот момент,

– отметил Жданов.

Жданов рассказал о военных поражениях России в 20 веке: смотрите видео

После Второй мировой у россиян тоже было много неудачных войн. Среди них:

Советская война в Афганистане 1979 – 1989 год. Проигранная война без достижения целей по всем пунктам.

Проигранная война без достижения целей по всем пунктам. Холодная война 1946 – 1991 год. Поражение. Результат – распад СССР.

Поражение. Результат – распад СССР. Первая российско-чеченская война 1994 – 1996 год. Еще одно поражение. Тогда российская армия существенно преобладала в численности.

Еще одно поражение. Тогда российская армия существенно преобладала в численности. Вторая российско-чеченская война 1999 – 2009 год. Позорный мирный договор. Россия до сих пор выплачивает средства Кадырову за лояльность.

Позорный мирный договор. Россия до сих пор выплачивает средства Кадырову за лояльность. Война против Украины 2014 год – до сих пор. Украина выстояла 8 лет, а сейчас сдерживает полномасштабное вторжение. Россия терпит военное, политическое и экономическое поражение.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов