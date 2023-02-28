Никаких претензий к Путину: как россияне оправдают свое поражение в войне

Российский диктатор Владимир Путин заговорил об угрозе развала России. Своими заявлениями президент страны-агрессора пытается запугать россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, существует точка зрения, что глава Кремля такими заявлениями готовит россиян к поражению в войне в Украине.

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Мол, диктатор выведет из Украины войска, а затем заявит, что таким образом уберег Россию от распада, которого добивается "злой Запад". Тизенгаузен уверен, что такой вариант невозможен.

На кого "повесят" поражение в войне

Ведь глава Кремля уже давно ничего не объясняет россиянам, в том числе и касательно ситуации на фронте.

"Сейчас в России работает формула "объявить виновным какого-нибудь военачальника". Например, сменить Сергея Суровикина на Валерия Герасимова, и сказать, что это они виновны (в поражениях России – 24 Канал)", – отметил политтехнолог.

Он добавил, что даже при полном поражении Путин не будет оправдываться перед народом.

Уже в крайнем случае может снять министра обороны Сергея Шойгу и заявить, что он виноват в том, что оккупанты сдали Донецкую или Луганскую область,

– подчеркнул Тизенгаузен.

По его словам, если бы Путин что-то объяснял населению России, то объяснил хотя бы процесс, прямо касающийся жизни российских граждан – мобилизацию.

Однако диктатор в сентябре 2022 года просто "поддержал" решение минобороны. При этом он даже не приложил усилий для того, чтобы рассказать россиянам, за что они должны умирать.

Борис Тизенгаузен рассказал о провалах оккупантов на войне: смотрите видео

Россияне не понимают, что такое демократия

Российские оппозиционеры, живущие преимущественно за границей, распространяют тезисы о том, что россияне хотят демократии. Однако Владимир Путин, мол, препятствует этому процессу. Тизенгаузен отметил, что российское общество никогда не было демократическим.

Более того, кремлевская пропаганда полностью исказила представление россиян о демократии.

Для них это обязательно какие-то гей-парады, "родитель №1 и №2". Россиян убеждают, что именно к этому всему приводит демократия,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что население России пытается максимально отстраниться от участия в политической жизни страны. Даже во время соцопросов относительно того, почему так долго идет война в Украине, россияне говорят, что Путину виднее.

"Даже в случае полного поражения в войне жители России никаких претензий Путину не будут выдвигать. Кому угодно, но не ему", – сказал Тизенгаузен.

Как жители России объяснят себе провал Путина

По словам политтехнолога, когда оккупанты сбегут из Донецкой, Луганской областей и других оккупированных территорий, то придумают оправдание, почему именно так это и должно было быть.

К примеру, скажут, что у Путина есть замысел, что он мыслит в масштабах десятилетий. Мол, за 10 лет на этих территориях вырастим "нормальных" русскомыслящих людей и добьемся раскола Украины,

– предположил Тизенгаузен.

Или жители России могут поверить в то, что Россия просто хотела испугать мир. Мол, Путин показал всем, где чье место. А чужие территории России не нужны. Тизенгаузен добавил, что россияне будут искренне верить в подобные оправдания.

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