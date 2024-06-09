Пораженных самолетов Су-57 могло быть два, есть раненые, – ГУР

На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России 8 июня поразили Су-57. По уточненным данным, пораженных самолетов на российском аэродроме могло быть две единицы.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. По его словам, в результате этой операции также есть пострадавшие, передает 24 Канал.

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Юсов отметил, что прежде всего в украинской разведке констатируют сам факт поражения. В то же время Главное управление разведки не комментирует средства поражения, как, собственно, и официально, что это была за операция и чья.

Но выводы каждый может делать сам. Информация уточняется, и действительно, это очень хорошие новости для Украины. Это первое огневое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета, который Россия позиционирует как пятое поколение. Впрочем, в мире относительно этого есть сомнения,

– сказал представитель разведки.

Он также отметил, что есть данные, которые продолжают уточняться, что, по предварительной информации, пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

"Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", – подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР отметил, что эти инциденты на аэродромах, которые использует враг в войне против нашей страны, только будут продолжаться.

Он также напомнил, что самолеты Су-57, не заходя на территорию нашей страны в воздушное пространство, наносят ракетные поражения именно по гражданским объектам и по мирной инфраструктуре нашего государства.

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