Пораженных самолетов Су-57 могло быть два, есть раненые, – ГУР
На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России 8 июня поразили Су-57. По уточненным данным, пораженных самолетов на российском аэродроме могло быть две единицы.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. По его словам, в результате этой операции также есть пострадавшие, передает 24 Канал.
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Что сказали в ГУР о поражении Су-57
Юсов отметил, что прежде всего в украинской разведке констатируют сам факт поражения. В то же время Главное управление разведки не комментирует средства поражения, как, собственно, и официально, что это была за операция и чья.
Но выводы каждый может делать сам. Информация уточняется, и действительно, это очень хорошие новости для Украины. Это первое огневое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета, который Россия позиционирует как пятое поколение. Впрочем, в мире относительно этого есть сомнения,
– сказал представитель разведки.
Он также отметил, что есть данные, которые продолжают уточняться, что, по предварительной информации, пораженных самолетов Су-57 могло быть два.
"Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", – подчеркнул Юсов.
Представитель ГУР отметил, что эти инциденты на аэродромах, которые использует враг в войне против нашей страны, только будут продолжаться.
Он также напомнил, что самолеты Су-57, не заходя на территорию нашей страны в воздушное пространство, наносят ракетные поражения именно по гражданским объектам и по мирной инфраструктуре нашего государства.
Что известно о потере россиянами "новейших" Су-57
- В ГУР МО сообщили, что на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области 8 июня поразили Су-57, о чем свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета, которые опубликовали в сети. Эти самолеты являются носителями ракет типа Х-59 и Х-69.
- Аэродром "Ахтубинск" расположен в 589 километрах от линии боевого соприкосновения. Это также первый случай в истории поражения новейших истребителей российских захватчиков.
- Стоит отметить, что самолетов Су-57 российские захватчики имеют с десяток, что также определяет уникальность этой операции. Какие характеристики российского истребителя Су-57 – читайте в материале.