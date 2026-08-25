24 августа и в ночь на 25 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду "жирных" военных целей россиян. В частности, был поврежден истребитель МиГ-29.

Размер нанесенного ущерба уточняется. Об этом сообщили в Генштабе.

Что потеряла Россия?

В Луганске был поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М".

Также Силы обороны нанесли удар по станции радиоэлектронного подавления спутниковой связи Starlink в Мирном, что в оккупированном Крыму.

Кроме того, в Запорожской области в Бердянске был поражен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника, а в Приморске – склады материально-технических средств.

По результатам анализа данных подтверждено повреждение 24 августа 2026 года истребителя МиГ-29 на аэродроме Миллерово в Ростовской области.

К слову, ко Дню Независимости Украины агент "Атеш" устроил диверсию в Ростовской области – поджог военный "Камаз". Агент присоединился к движению из мести, поскольку командиры ранее убили его сослуживца за отказ платить поборы.

Также Генштаб сообщил о том, что Силы обороны нанесли удары по Афипскому НПЗ и Астраханскому ГПЗ в России 24 – 25 августа.