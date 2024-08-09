Поражены склады с КАБами: ВСУ успешно ударили по военному аэродрому в Липецке

Силы обороны Украины успешно поразили военный аэродром и средства ПВО российских оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, что было поражено в ходе атаки.

Ночью 9 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк", который локализуется в Липецкой области России. В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта.

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ВСУ ударили по военному аэродрому в Липецке

Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России. В Генштабе ВСУ отметили, что результаты поражения уточняются.

Добавим, что этой ночью СБУ в сотрудничестве с ВСУ и ССО нанесла взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". По информации источников 24 Канала, там находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Отмечается, что большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк – 2" взлететь не успели.

Добавим, что в Генштабе ВСУ добавили, что наши подразделения нанесли удары и по зенитным ракетным дивизионам России на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, боевая работа осуществлялась по 3 радарах противника: двух – от комплексов С-350 и одном С-300. Там отметили, что подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Относительно других двух целей информация пока уточняется. В то же время, зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов.