Порог третьей мировой, – политолог объяснил конфликты, которые могут "зажечь" планету

Вместе с войной, которую россия начала против Украины и цинично вторглась на наши земли, в мире назревают новые конфликты. Эксперты считают, что в самом худшем случае они могут привести к третьей мировой войне.

В частности, об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что конфликт с Тайванем продемонстрирует, готов ли Китай управлять миром.

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Как объяснил политолог, Тайвань может усилиться внешними союзниками, теми, кто может дать пинков Китаю и не пустить его на эту лидерскую позицию.

Это для Китая будет самый большой проигрыш, потому что он последние 20 – 30 лет "подогревает" свое величие и тезис о том, что будет заходить на первую ступень лидера мира.

Николай Давыдюк политолог Но здесь вопрос в том, что самая лучшая экономика еще не дает тебе право быть лидером. Ибо лидерство – это вести вперед, развивать. А Китай пока играет в политику диктатуры, автократии и захвата. Это большая страна, но они провели недостаточно "домашней работы", чтобы сегодня управлять миром.

Порог великой войны

Поэтому он считает, что как раз конфликт с Тайванем и продемонстрирует, готов ли Китай быть мировым лидером.

"А для остального мира – это порог Третьей мировой", – добавил он.

И подчеркнул, что есть три конфликта, которые действительно могут зажечь планету и бросить нас в водоворот событий, которые приведут к непонятным последствиям и катаклизмам. Речь идет о:

войне россии против Украины;

конфликт Сербия и Косово;

и Тайвань – Китай при косвенном участии США.

Давидюк назвал 3 конфликта, которые могут зажечь планету: смотрите видео