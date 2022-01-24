Порошенко до сих пор не сдал свои паспорта следователям
24 января 2022 , 15:17Читати новину українською
Источник:ГБР
Пятый президент Петр Порошенко до сих пор не сдал свои паспорта следователям. Он должен был сделать это в рамках меры пресечения, которую избрал суд.
Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство. Политику пришлось сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Кстати Офис генпрокурора подал жалобу на меру пресечения для Порошенко
Однако в Государственном бюро расследований сообщили, что это долг Порошенко до сих пор не выполнил.
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