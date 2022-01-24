Пятый президент Петр Порошенко до сих пор не сдал свои паспорта следователям. Он должен был сделать это в рамках меры пресечения, которую избрал суд.

Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство. Политику пришлось сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Кстати Офис генпрокурора подал жалобу на меру пресечения для Порошенко

Однако в Государственном бюро расследований сообщили, что это долг Порошенко до сих пор не выполнил.

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