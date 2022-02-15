Порошенко и Квит пытаются расшатать ситуацию вокруг МОН из-за протестов студентов, – СМИ

Петр Порошенко и его сателлиты пытаются расшатать политическую обстановку в стране, считают журналисты УНИАН. Причиной таких предположений является давление на власть с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета из-за конфликта вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академии, в которых одержал победу экс-министр образования Сергей Квит.

В нынешней ситуации, когда Украина переживает сильнейшие угрозы в своей истории, а Владимир Зеленский ежедневно общается с лидерами ведущих государств мира – США, Франции, Германии, Канады, Великобритании и т. п, чтобы не допустить войну, происходят неуместные протесты. Политологи считают, что причиной тому является борьба за кресло министра образования.

В раскачивании этой истории заинтересованы две политические силы:

"Европейская солидарность";

часть "Голоса", которая ориентируется на Петра Порошенко.

От "Голоса" протесты курируют Инна Совсун и экс-глава таможни Максим Нефедов.

От "Европейской солидарности" – депутат Ростислав Павленко и бывший министр транспорта Владимир Омелян. Именно их заметили журналисты на митинге под Кабинетом Министров 4 февраля.

Накануне, а именно 27 января, во время голосования за кандидатуру ректора НаУКМА неизвестные молодые люди свободно вошли в помещение, где происходило голосование, забрали одну урну с бюллетенями и залили зеленкой другую. Этот инцидент и послужил поводом к протестам. В свою очередь Министерство образования настаивало на переголосовании.

По мнению первого заместителя министра образования Андрея Витренко, это действо могло быть спланированным заранее, поскольку в одно мгновение ниоткуда появился запасной ящик и сразу же приехали журналисты, которым Сергей Квит дал комментарий.

На протесте 14 февраля присутствовали студенты, которых "заманили" с помощью креатива, а именно пообещали им утром протесты, вечером танцы. А в знак протеста участники должны были разбить ледяное сердце.