В теперішній ситуації, коли Україна переживає найсильніші загрози у своїй історії, а Володимир Зеленський щодня спілкується із лідерами провідних держав світу – США, Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії тощо, щоб не допустити війни, відбуваються недоречні протести. Політологи вважають, що причиною тому є боротьба за крісло міністра освіти.

В розгойдуванні цієї історії зацікавлені дві політичні сили:

"Європейська солідарність";

частина "Голосу", яка орієнтується на Петра Порошенка.

Від "Голосу" протести курують Інна Совсун та ексглава митниці Максим Нефьодов.

Від "Європейської солідарності" – депутат Ростислав Павленко та колишній міністр транспорту Володимир Омелян. Саме їх помітили журналісти на мітингу під Кабінетом Міністрів 4 лютого.

Напередодні, а саме 27 січня, під час голосування за кандидатуру ректора НаУКМА невідомі молодики вільно увійшли до приміщення, де відбувалось голосування, забрали одну урну з бюлетенями та залили зеленкою іншу. Цей інцидент і слугував приводом до протестів. У свою чергу Міністерство освіти наполягало на переголосуванні.

На думку першого заступника міністра освіти Андрія Вітренка, це дійство могло бути спланованим заздалегідь, оскільки в одну мить нізвідки з'явилася запасна скринька і одразу ж приїхали журналісти, яким Сергій Квіт дав коментар.

На протесті 14 лютого були присутні студенти, який "заманили" за допомогою креативу, а саме пообіцяли їм вранці протести, увечері танці. А в знак протесту учасники мали розбити крижане серце.