Порошенко много причин напрячься, Медведчук – одна из них, – Лещенко

Все те схемы, которые "провертал" пойманный кум Путина Виктор Медведчук, происходили при президентстве пятого главы Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире 24 канала сказал советник Офиса Президента Сергей Лещенко. И отметил, что у Порошенко сейчас есть много причин "напрячься".

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И Медведчук – одна из них. Однако, по его словам, у избирателей Порошенко есть сильное неприятие контекста "Порошенко – Медведчук". Потому отчасти это повлияет на них, но не полностью.

Впрочем, он точно несчастлив от этого. Но Медведчук будет дополнительным поводом, чтобы он беспокоился,

– считает Лещенко.

Кроме этого, как он добавил, у Порошенко исчезла и политическая повестка дня, и его медийная империя.

"У него сейчас не с чем идти к избирателям, кроме как раздавать бронежилеты в своих батальонах. Это тоже очень важно, но не тот масштаб амбиций, на которые он претендовал", – подчеркнул Лещенко.

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