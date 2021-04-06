Судья Николай Чаус, ключевой свидетель возможных преступления Петра Порошенко, был похищен в Молдове и вывезен в Украину. Он прославился на всю Украину тем, что прятал доллары в стеклянных банках у себя на огороде.

НАБУ інкримінувало йому 150 тисяч доларів хабаря. Але поки парламент знімав з нього суддівську недоторканність, Чаус зник. Спочатку він переховувався в Україні, а потім опинився у Молдові. Україна останні місяці вела переговори по його видачу. Більше про це – читайте далі.

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До втечі Чауса з України міг бути причетний Порошенко

Мовиться про цинічну спецоперацію зі втечі корупціонера, до якої міг бути безпосередньо причетний попередній президент України.

Чаус був одним з найбільш ефективних суддів у системі "рішалово", яку побудував Порошенко разом зі своїм "смотрящим" – колишнім депутатом Олександром Грановським.

Його помічниця фігурує в гучній справі НАБУ щодо схематозу на Одеському припортовому заводі, а сам Грановський був головним куратором президента Порошенко за судовою владою, прокуратурою та СБУ.

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Після поразки Порошенка на виборах Грановський втік з України, отримав дозвіл на громадянство Ізраїля і, з високою долею імовірності, отримав його.

Рятувати Чауса втечею попередній владі було потрібно, адже він був довіреним суддею Грановського та вирішував багато делікатних питань.

Наприклад, про арешт Геннадія Корбана. Або про скасування розшуку Юрія Іванющенка, близького соратника Януковича, який на той момент підозрювався у скоєнні злочинів за статтями "привласнення, розтрата майна" і "одержання неправомірної вигоди посадовою особою".

Загалом у Грановського було багато інтересів у Дніпровському районі Києва, де суддею працював Чаус. Там розташований бізнес-центр SkyMall, у рейдерському захоплені якого звинувачували Грановського в пресі.



Олександр Грановський / Фото "Українські новини"

В результаті розслідування може бути встановлено, що втеча Чауса була організована за безпосередньої участі тодішнього президента Порошенка.

Обставини втечі Чауса з'ясували молдавські журналісти

Нагадаю хронологію подій. 9 серпня 2016 року Чауса викрили в отриманні хабаря. Цей злочин підпадав під дію статті 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Але на той момент діяв закон, який передбачав, що за зняття з нього суддівського імунітету треба проголосувати в парламенті.

Верховна Рада тоді перебувала на канікулах, тому не змогла оперативно розглянути подання про надання згоди на затримання Чауса та взяття під варту. І поки виникла ця пауза, його сховали для подальшого втечі.

Обставини його втечі ми відтворюємо за допомогою молдавського сайту журналістських розслідувань RISE.

"Згідно з українським слідством, евакуація судді Миколи Чауса з України в Молдову була організована на найвищому рівні. Цей рівень – люди з команди як колишнього, так і чинного президента України, а також з оточення молдавського олігарха, оголошеного пізніше в міжнародний розшук", – мовиться у розслідуванні.

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16 серпня 2016 року, через тиждень після викриття Чауса на хабарі, суддю оголосили в загальноукраїнський розшук після повторної неявки до слідчих.

В цей час Чаус уже десь переховується. А тепер вдумайтеся, хто забезпечує його перебування подалі від сторонніх очей. Мовиться про:

співробітника Головного управління розвідки Міноборони України;

співробітників Служби безпеки президента України Петра Порошенка – особистої охорони ексгаранта Конституції.

Минає ще 5 днів. 21 серпня 2016 рік Чауса фізично передають з-під опіки співробітника Головного управління розвідки Міноборони України під заступництво одного з керівників служби безпеки президента Порошенко.

І от настає 22 серпня 2016 року. Чауса вже майже тиждень оголошено в розшук по Україні, і готується його евакуація. Для цього вранці один зі співробітників Служби безпеки президента отримав від начальника служби безпеки Порошенка Юрія Федорова вказівку зустріти іноземних громадян в аеропорту "Жуляни".



Юрій Федоров / Пресслужба Управління державної охорони

Отже, для втечі Чауса був потрібен приватний літак. І цей борт прилетів з Молдови з двома пасажирами. Згідно з даними Прикордонної служби, вони вийшли на територію України і майже миттєво повернулися в літак.

Але тут відбулася підміна одного з пасажирів. За паспортом молдавського бізнесмена В'ячеслава Турку на борт зайшов суддя Чаус, зовні схожий на нього.

Чаус зайшов на борт за паспортом громадянина Молдови

Згідно з матеріалами слідства, вказівку провести підміну громадянина Молдови Турку на громадянина України суддю Чауса видав безпосередньо начальник охорони президента Порошенка Юрій Федоров.

При чому оформлення цих 2 молдован на в'їзд і на виїзд з території України відбулося з різницею у 2 хвилини:

о 20:08 оформили в'їзд;

о 20:10 – виїзд.

Зроблено це було інспектором Прикордонної служби з порушенням правил проходження прикордонного контролю.

Після чого літак з українським суддею і ще одним громадянином Молдови полетів до Кишинева, а той, хто віддав паспорт Чаусу, залишився в Києві.



В'ячеслав Турку / Фото з сайту RISE Moldova

Зацитую ухвалу Антикорупційного суду, де викладена ця фабула втечі Чауса.



"Після отримання інформації про викриття Чауса у невстановлених осіб, до кола яких, ймовірно, входили народний депутат 8 скликання Олександр Грановський, співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (прізвище приховано) і начальник служби безпеки президента України Управління державної охорони Юрій Федоров, разом з іншими невстановленими особами, виник злочинний умисел щодо організації умов уникнення Чаусом кримінальної відповідальності. Федоров був визначений відповідальним за організацію переправлення Чауса через державний кордон України", – мовиться в документі.

Зрозуміло, що Федоров як керівник охорони Порошенка отримати вказівку провернути всю цю спецоперацію міг лише від однієї особи – Порошенка.

До того ж залучення спецслужб такого рівня, як ГУР МО, та зелений коридор в аеропорту від прикордонної служби вказує, що операція була на рівні верховного головнокомандувача.

І в мене є ще один аргумент, чому Чаус міг заручитися підтримкою Порошенка. Як кажуть злі язики, Чаус мав виходи на сім'ю Порошенко. Так, покійний вже батько Порошенка близько товаришував з матір'ю помічника Чауса.

Федоров виконував делікатні завдання Порошенка

І тут звертає увагу на себе ще фігура головного тілоохоронця Порошенка Юрія Федорова. Схоже, він залучався Порошенком для виконання дуже делікатних завдань.

Зокрема, прізвище Федорова згадував нардеп-втікач Олександр Онищенко, розповідаючи про підкуп низки політиків Порошенком. Він і заявив, що саме Федоров передавав ці гроші.

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"Гроші Порошенко передавав у себе в Адміністрації Президента, безпосередньо цим займався його охоронець Федоров. Йому (Порошенку) тільки приносили звіти – скільки депутатів, які голосування. Після чого в кімнаті, де перебуває начальник охорони, передавали ці сумки (з грошима)", – розповів Онищенко.

Також з Федоровим пов'язана ще одна історія. Він встановив генеральський рекорд в епоху правління Порошенка – нове звання всього за один тиждень вислуги у військовій розвідці.

3 травня 2019 року президент Порошенко, уже програвши вибори Володимиру Зеленському, звільнив з посади начальника служби безпеки президента Юрія Федорова.

Далі своїм указом президент призначив Федорова заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І 13 травня секретним указом уже як військовому розвіднику Федорову надано звання генерал-лейтенанта.

Щоб вручити Федорову ще одну зірку на погони за віддану службу в часи президенства, Порошенко переводить Федорова у військову розвідку на вищу посаду, хоча ніякого відношення до військової розвідки Федоров не мав.

Як тоді розповідав журналіст-розслідувач Юрій Бутусов, Федоров жодного разу не з'являвся в ГУР МО, а продовжував охороняти президента. А в ГУР Федорова оформили тільки з однією метою – засекретити указ і не публікувати.

Отже, надання звання Федорову становило один з рекордів військової кар'єри в Україні – всього тиждень перебував в ГУР МО, і вже "заслужив" нове звання.

До речі, це було 28 генеральське звання, надане Порошенком у травні, після поразки на виборах 2019 року.

Довідка. Начальник президентської охорони Федоров у травні 2015 року став власником квартири у самому центрі Києва на вулиці Тарасівській, 21. Площа якої становить 117 квадратних метрів. Житло йому виділило підлегле Порошенку Державне управління справами з державного житлового фонду.

Тому фігурант справи Чауса – це не просто якийсь охоронець Порошенка. А, можливо, найбільш довірена та віддана йому людина протягом багатьох років. Фактично – член його родини і найближчого кола.

І з огляду на всі ці обставини, справа Чауса в разі його видачі може бути дуже перспективною для покарання колишнього президента, і перевести в площину політичних переслідувань це вже не вийде.