Порошенко не верят 75 процентов украинцев, – социологи назвали разочарование 2023 года

Петр Порошенко, Алексей Арестович и Юлия Тимошенко возглавили антирейтинг политиков по итогам 2023 года. Об этом идет речь в результатах социологического исследования Active Group.

Согласно результатами опроса, Петру Порошенко, скорее, не доверяют или полностью не доверяют 75,7 процента украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" всего 5,2 процента опрошенных.

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Подробнее о результатах опроса

Также 70 процентов украинцев назвали деятельность Петра Порошенко вредной и исключительно вредной для Украины. Еще 41 процент опрошенных считает, что его моральные качества хуже всего подходят для современной Украины и только 6,5 процента респондентов имеют противоположное мнение.

Насколько украинцы доверяют политикам / Скриншот с видео

Алексею Арестовичу скорее не доверяют 14,4 процента и полностью не доверяют 55,5 процента опрошенных, Юлии Тимошенко – 29 процентов и 55,1 процента соответственно.

Кто из политиков больше всего приложился к развитию страны / Скриншот результатов опроса

Что касается лидеров опроса, то у Президента Украины Владимира Зеленского сейчас наивысшее доверие украинцев среди политиков, в отношении которых спрашивали социологи. По состоянию на конец декабря 2023 Владимиру Зеленскому доверяют более 71 процент респондентов. На втором месте – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ему скорее доверяют 35,2 процента и полностью доверяют 20,9 процента респондентов.

В опросе оценивали пользу деятельности украинских политиков / Скриншот результатов опроса

Также, согласно результатам опроса, украинцы оптимистично настроены по отношению к 2024 году для Украины. Количество опрошенных, считающих, что 2024 год будет удачным на 17,7 процента, превышает количество тех, кто имеет противоположную точку зрения.

Исследование проводилось компанией Active Group. Метод: анкетирование граждан Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 2000 (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Период сбора данных: 30 декабря 2023 года. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2,2 процента.