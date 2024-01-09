Згідно з результатами опитування, Петру Порошенку скоріше не довіряють або повністю не довіряють 75,7 відсотка українців. Повністю довіряють лідеру "Європейської солідарності" лише 5,2 відсотка опитаних.

Читайте також Рейтинг політиків змінився: кому довіряють українці наприкінці 2023 року

Детальніше про результати опитування

Також 70 відсотків українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою та виключно шкідливою для України. Ще 41 відсоток опитаних вважає, що його моральні якості найгірше підходять для сучасної України й лише 6,5 відсотка респондентів мають протилежну думку.

Наскільки українці довіряють політикам / Скриншот з відео

Олексію Арестовичу скоріше не довіряють 14,4 відсотка та повністю не довіряють 55,5 відсотка опитаних, Юлії Тимошенко – 29 відсотків та 55,1 відсотка відповідно.

Хто з політиків найбільше доклався до розвитку країни / Скриншот результатів опитування

Щодо лідерів опитування, то Президент України Володимир Зеленський наразі має найвищу довіру українців серед політиків, стосовно яких запитували соціологи. Станом на кінець грудня 2023 року Володимиру Зеленському довіряють понад 71 відсоток респондентів. На другому місці – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Йому скоріше довіряють 35,2 відсотка та повністю довіряють 20,9 відсотка респондентів.

В опитуванні оцінювали користь діяльності українських політиків / Скриншот результатів опитування

Також, згідно з результатами опитування, українці оптимістично налаштовані щодо 2024 року для України. Кількість опитаних, які вважають, що 2024 рік буде вдалим на 17,7 відсотка перевищує кількість тих, хто має протилежну точку зору.

Дослідження проводилося компанією Active Group. Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України).