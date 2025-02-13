ГБР через суд хочет ограничить Порошенко срок ознакомления с "угольным делом"

Государственное бюро расследований обратилось в суд, чтобы ограничить Петру Порошенко сроки ознакомления с "угольным делом". Также ограничить доступ к информации хотят и адвокатам бывшего президента Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Порошенко хотят ограничить доступ к "угольному делу"

Пятому президенту Украины, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, хотят ограничить сроки ознакомления с "угольным делом". Следователи уже обратились в Печерский районный суд Киева с ходатайством об установлении подозреваемым Порошенко, экс-нардепу Медведчуку и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

ГБР завершило расследование "угольного дела" 2 сентября 2022 года. Во время него следователи разоблачили преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в частности действующий народный депутат (Петр Порошенко – 24 Канал), злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства,

– отметили в ГБР.

Напомним, что Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре – ноябре 2021 года в указанном производстве было сообщено о подозрении еще одному из бывших народных депутатов и министру энергетики.

Все фигуранты дела подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014 – 2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило России широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.